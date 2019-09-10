Катерина Папалександри: TAP превратит Грецию в энергетический хаб

Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, превратит Грецию в энергетический центр.

Как передает Report со ссылкой на консорциум, об этом сказала представитель TAP в Греции Катерина Папалександри в ходе Энергетического форума Юго-Восточной Европы, проходящего в Греции.

По ее словам, TAP стимулировал предпринимательство, создал рабочие места и поддержал национальную экономику Греции.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шах Дениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шах Дениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.