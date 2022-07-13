Студентка-азербайджанка вошла в список 50 лучших "хакеров" мира

Обнародован топ-50 Высшей лиги хакатона - Major League Hacking (MLH) на 2022 год.

Обнародован топ-50 Высшей лиги хакатона - Major League Hacking (MLH) на 2022 год.

Как сообщает Report, в список этого года вошла студентка-азербайджанка Фирангиз Ганбарли.

Студентка второго курса Канзасского университета США была отобрана в число 50 лучших из 100 тыс. молодых людей из 18 стран, занимающихся компьютерным технологиями. Избранные наилучшие молодые компьютерные эксперты представляли Канаду, Китай, США, Англию, Южную Корею, Колумбию, Грецию, Египет, Эфиопию, Индию, Мексику, Пакистан, Узбекистан, Тунис, Вьетнам, ОАЭ, Шри-Ланку.

Ф.Ганбарли получает в Америке образование по специальности компьютерных наук на основе полной стипендии. Фирангиз, до сих пор побеждавшая в различных хакатон-конкурсах, также добилась большого успеха как организатор конкурсов HackKU-2021 и HackKU-2022. Практикант компании Microsoft Фирангиз Ганбарли также является президентом Ассоциации компьютерных инженеров Канзасского университета и председателем по связям с общественностью платформы Women in Computing Club KU.