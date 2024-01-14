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Специалисты проверили нефтепровод Баку - Грозный после землетрясения в Дагестане

Специалисты проверили нефтепровод Баку - Грозный после землетрясения в Дагестане Нефтепровод Баку - Грозный работает штатно после землетрясения западнее Хасавюрта, произошедшего 12 января.
Энергетика
14 января 2024 г. 21:32
Специалисты проверили нефтепровод Баку - Грозный после землетрясения в Дагестане

Нефтепровод Баку - Грозный работает штатно после землетрясения западнее Хасавюрта, произошедшего 12 января.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, после землетрясения 12 января северо-западнее Хасавюрта магнитудой 4,1 было проведено обследование объектов АО "Черномортранснефть", находящихся в радиусе 225 км от эпицентра, фактов нарушений функционирования оборудования на линейной части магистральных нефтепроводов Баку - Грозный и НПС "Махачкала" - 201 км, а также нефтеперекачивающих станций "Самур", "Махачкала" и "Сулак" не выявлено.

"Негативные последствия землетрясения отсутствуют", - сказал Игорь Демин.

Отметим, что землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано 12 января в Новолакском районе Дагестана. Толчки на поверхности земли ощущались жителями города Хасавюрт и Хасавюртовского района. Еще одно землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в тот же день около 21:00 по бакинскому времени в Хасавюртовском районе Дагестана.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanda baş verən zəlzələdən sonra Bakı-Qroznı neft kəməri yoxlanılıb

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