Специалисты проверили нефтепровод Баку - Грозный после землетрясения в Дагестане

Нефтепровод Баку - Грозный работает штатно после землетрясения западнее Хасавюрта, произошедшего 12 января.

Нефтепровод Баку - Грозный работает штатно после землетрясения западнее Хасавюрта, произошедшего 12 января.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, после землетрясения 12 января северо-западнее Хасавюрта магнитудой 4,1 было проведено обследование объектов АО "Черномортранснефть", находящихся в радиусе 225 км от эпицентра, фактов нарушений функционирования оборудования на линейной части магистральных нефтепроводов Баку - Грозный и НПС "Махачкала" - 201 км, а также нефтеперекачивающих станций "Самур", "Махачкала" и "Сулак" не выявлено.

"Негативные последствия землетрясения отсутствуют", - сказал Игорь Демин.

Отметим, что землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано 12 января в Новолакском районе Дагестана. Толчки на поверхности земли ощущались жителями города Хасавюрт и Хасавюртовского района. Еще одно землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в тот же день около 21:00 по бакинскому времени в Хасавюртовском районе Дагестана.