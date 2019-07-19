SOCAR вводит в строй завод в Тюмени

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производственный цикл в присутствии делегации представителей компании SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, завод продолжит работу в штатном режиме с использованием давальческого сырья.

Оператором проекта выступает "SOCAR Энергоресурс" — совместное предприятие Сбербанка и группы индустриальных инвесторов, которые привлекли к проекту экспертизу и компетенции Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в области разведки, добычи и переработки углеводородных ресурсов. Опыт и компетенции специалистов SOCAR получили применение при возобновлении операционной деятельности ООО "Нефтяная компания "Новый Поток" в июне 2019 года: компания одновременно приступила к переликвидации и переконсервации исторического фонда аварийных скважин на месторождениях Могутовское, Воронцовского и части Гремячевского, и подготовке к эксплуатационному бурению.

Также 18 июля состоялась встреча представителей SOCAR с Губернатором Тюменской области Александром Викторовичем Моором.