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Shell продала свою долю в активах на Филиппинах

Shell продала свою долю в активах на Филиппинах Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell завершила сделку по продаже своей доли в месторождении Малампая на Филиппинах, который принадлежит Malampaya Energy XP.
Энергетика
1 ноября 2022 г. 11:56
Shell продала свою долю в активах на Филиппинах

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell завершила сделку по продаже своей доли в месторождении Малампая на Филиппинах, который принадлежит Malampaya Energy XP.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Shell.

"После согласия партнеров по совместному предприятию и одобрения регулирующих органов Shell Petroleum N.V. (Shell Petroleum) завершила продажу своей 100%-ной доли в Shell Philippines Exploration B.V (SPEX) компании Malampaya Energy XP Pte Ltd, которая является дочерней компанией Prime Infrastructure Capital Inc", - сказано в заявлении компании.

Новым собственником активов станет филиппинская Prime Infra, которая принадлежит миллиардеру Энрике Разону-младшему.

SPEX сохранит свои 45% в операционной доли и продолжит быть оператором месторождения. Еще 45% принадлежит UC38 LLC ("дочка" Udenna Corporation), 10% - PNOC Exploration Corporation.

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Версия на английском языке Shell sells its stake in Philippines

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