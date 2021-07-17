Секретариат ОПЕК подтвердил проведение министерской встречи ОПЕК+ 18 июля

Министерская конференция стран ОПЕК+, отмененная еще в начале июля, состоится в воскресенье, 18 июля в 14:00 по бакинскому времени, следует из сообщения ОПЕК.

Министерская конференция стран ОПЕК+, отмененная еще в начале июля, состоится в воскресенье, 18 июля в 14:00 по бакинскому времени, следует из сообщения ОПЕК.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заседание пройдет в формате видеоконференции.

Таким образом, секретариат ОПЕК подтвердил информацию источников, что договоренности внутри альянса позволяют провести встречу 18 числа. По их данным, основные вопросы между союзниками улажены.

По словам источников, улажены именно разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ. Они также говорят, что повестка ближайшей встречи ОПЕК+ будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.