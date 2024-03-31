Саудовская Аравия профинансирует строительство двух ГЭС в Кашмире

Саудовский фонд развития и правительство пакистанского региона Азад Джамму и Кашмир подписали соглашения о финансировании строительства двух ГЭС.

Саудовский фонд развития и правительство пакистанского региона Азад Джамму и Кашмир подписали соглашения о финансировании строительства двух ГЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственная радиовещательная корпорация Radio Pakistan.

По ее данным, делегация Саудовского фонда развития во главе с его исполнительным директором Султаном бин Абдулрахман Аль-Маршадом посетила Кашмир для участия в церемонии подписания соглашений о финансировании строительства ГЭС "Шоунтер" (Shounter Hydro Project) и ГЭС "Джагран-4" (Jagran-4 Hydro Project).

Стоимость реализации проекта ГЭС "Шоунтер" составит $66 млн. Ее ввод в эксплуатацию позволит генерировать до 48 МВт электроэнергии. Строительство ГЭС "Джагран" оценивается в $41 млн. Ее мощность составит 22 МВт.

Отмечается, что подписание этих соглашений стало возможным благодаря работе Специального совета по содействию инвестициям Пакистана.