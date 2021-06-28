Saudi Aramco не ожидает масштабных инвестиций в "голубой" водород до 2030 года

Широкомасштабное производство "голубого" водорода вряд ли начнется в этом десятилетии и, скорее всего, будет реализовано по операционной модели сектора СПГ.

Широкомасштабное производство "голубого" водорода вряд ли начнется в этом десятилетии и, скорее всего, будет реализовано по операционной модели сектора СПГ.

Как передает Report со ссылкой на газету Arab News , об этом считает технический директор Saudi Aramco Ахмад Аль-Ховайтер.

"Я бы сказал, что масштабирование водородной энергетики произойдет не раньше 2030 года. Это очень похоже на отрасль сжиженного природного газа, где сначала заключается off-take договор (соглашение о продаже или покупке товара, который еще не произведен - ред.), а затем осуществляются капитальные вложения и необходимые преобразования. С того момента, как вы получите четкие коммерческие соглашения о масштабах реализации, вы можете говорить о пяти-шестилетнем цикле капиталовложений для инвестирования в производство. Вот почему я сказал, что мы не увидим широкомасштабных вложений до 2030 года" - сказал Аль-Ховайтер. Он добавил, что увидеть такие инвестиции можно, "когда появится спрос на "голубой" аммиак и другие низкоуглеродные виды водорода".

Согласно дорожной карте Международного энергетического агентства (МЭА) для достижения нулевых выбросов к 2050 году потребуется около 520 млн тонн "зеленого" и "синего" водорода в год, что является огромным скачком по сравнению с текущими объемами производства. По данным МЭА, в 2020 году было произведено около 90 млн тонн водорода в основном из ископаемого топлива.