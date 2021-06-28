Saudi Aramco не ожидает масштабных инвестиций в "голубой" водород до 2030 года

Широкомасштабное производство "голубого" водорода вряд ли начнется в этом десятилетии и, скорее всего, будет реализовано по операционной модели сектора СПГ.
Как передает Report со ссылкой на газету
"Я бы сказал, что масштабирование водородной энергетики произойдет не раньше 2030 года. Это очень похоже на отрасль сжиженного природного газа, где сначала заключается off-take договор (соглашение о продаже или покупке товара, который еще не произведен - ред.), а затем осуществляются капитальные вложения и необходимые преобразования. С того момента, как вы получите четкие коммерческие соглашения о масштабах реализации, вы можете говорить о пяти-шестилетнем цикле капиталовложений для инвестирования в производство. Вот почему я сказал, что мы не увидим широкомасштабных вложений до 2030 года" - сказал Аль-Ховайтер. Он добавил, что увидеть такие инвестиции можно, "когда появится спрос на "голубой" аммиак и другие низкоуглеродные виды водорода".
Согласно дорожной карте Международного энергетического агентства (МЭА) для достижения нулевых выбросов к 2050 году потребуется около 520 млн тонн "зеленого" и "синего" водорода в год, что является огромным скачком по сравнению с текущими объемами производства. По данным МЭА, в 2020 году было произведено около 90 млн тонн водорода в основном из ископаемого топлива.