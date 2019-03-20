S&P улучшило прогноз по цене на нефть Brent

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 и 2020 году до 60 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 55 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в релизе агентства.

"Учитывая сокращение добычи со стороны двух крупных нефтедобывающих регионов, стран ОПЕК и России, запланированное на первую половину 2019 года, S&P Global Ratings улучшило свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent", — сообщается в релизе.

В своем предыдущем, январском прогнозе, агентство понизило цену на нефть Brent до 55 долларов за баррель с 65 долларов.

Отмечается, что сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ в первую очередь отразилось на цене нефти марки Brent и в меньшей степени на цене нефти WTI.