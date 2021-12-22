Ровнаг Абдуллаев: Мы продолжим вносить вклад в азербайджано-турецкое энергетическое братство

Подписанная в этом году историческая "Шушинская декларация" открывает широкие горизонты между Азербайджаном и Турцией, и нам предстоит многое сделать вместе.

Подписанная в этом году историческая "Шушинская декларация" открывает широкие горизонты между Азербайджаном и Турцией, и нам предстоит многое сделать вместе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на 1-ом Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

"Мы продолжим вносить вклад в достижение более высокого уровня развития азербайджано-турецкого энергетического братства, которое поддерживают главы государств двух стран. SOCAR владеет Petkim Holding, расположенным в поселке Алиага в Измире, где STAR построил нефтеперерабатывающий завод и ввел в эксплуатацию терминал. Таким образом, компания стала крупнейшим инвестором в энергетическом секторе Турции", - отметил он.

Напомним, что на сегодняшний день инвестиции Государственной нефтяной компании, включая SOCAR Depolama, Petkim, НПЗ STAR и TANAP, превысили 16,5 млрд долларов США. В структуре инвестиционных расходов 6,3 млрд долларов США пришлось на НПЗ STAR, 600 млн долларов США на SOCAR Depolama, 400 млн долларов США на контейнерный терминал SOCAR, 2 млрд 40 млн долларов США на приватизацию Petkim. Кроме того, ежегодные инвестиции составляют около 100 млн долларов США. На строительство Трансанатолийского газопровода направлено 6,5 млрд долларов США.