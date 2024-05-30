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Россия закрыла публикацию данных о производстве бензина

Россия закрыла публикацию данных о производстве бензина Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) перестала публиковать статистические данные о производстве бензина.
Энергетика
30 мая 2024 г. 01:55
Россия закрыла публикацию данных о производстве бензина

Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) перестала публиковать статистические данные о производстве бензина.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, решение принято в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов.

"Учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников", - заявили в Минэнерго.

Отмечается, что закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом.

При этом публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится, подчеркнули в Минэнерго.

Последним месяцем раскрытия Росстатом данных о производстве бензина стал апрель. Согласно информации ведомства, за первые четыре месяца 2024 года в РФ было произведено 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом тенденция снижения выпуска бензина наблюдается от месяца к месяцу. В январе производство составило 3,8 млн тонн, в феврале - 3,7 млн тонн, в марте - 3,5 млн тонн, в апреле - 3,4 млн тонн.

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