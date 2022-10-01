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Президент Болгарии: Поставки газа из Азербайджана важны для многих стран

Президент Болгарии: Поставки газа из Азербайджана важны для многих стран Газовый поток из Азербайджана имеет значение для многих стран.
Энергетика
1 октября 2022 г. 15:33
Президент Болгарии: Поставки газа из Азербайджана важны для многих стран

Поставки газа из Азербайджана важны для многих стран.

Как передает Report, об этом президент Болгарии Румен Радев заявил на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

По его словам, IGB уже решительно "изменил энергетическую карту Европы", и имеет значение для многих стран.

Этот проект позволит Болгарии получать поставки газа из Азербайджана, добавил президент Румен Радев.

Газопровод Греция-Болгария введен в коммерческую эксплуатацию сегодня, в церемонии пуска линии в столице Болгарии Софии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

IGB соединен с Трансадриатическим газопроводом в Греции, что позволит доставлять по нему в Болгарию азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз".

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti: “Azərbaycandan qaz tədarükü bir çox ölkə üçün vacibdir”
Версия на английском языке Bulgarian President: Gas supplies from Azerbaijan important for many countries

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