Президент Болгарии: Поставки газа из Азербайджана важны для многих стран

Газовый поток из Азербайджана имеет значение для многих стран.

Поставки газа из Азербайджана важны для многих стран.

Как передает Report, об этом президент Болгарии Румен Радев заявил на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

По его словам, IGB уже решительно "изменил энергетическую карту Европы", и имеет значение для многих стран.

Этот проект позволит Болгарии получать поставки газа из Азербайджана, добавил президент Румен Радев.

Газопровод Греция-Болгария введен в коммерческую эксплуатацию сегодня, в церемонии пуска линии в столице Болгарии Софии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

IGB соединен с Трансадриатическим газопроводом в Греции, что позволит доставлять по нему в Болгарию азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз".