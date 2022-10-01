Президент Болгарии: Поставки газа из Азербайджана важны для многих стран

Поставки газа из Азербайджана важны для многих стран.
Как передает Report, об этом президент Болгарии Румен Радев заявил на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.
По его словам, IGB уже решительно "изменил энергетическую карту Европы", и имеет значение для многих стран.
Этот проект позволит Болгарии получать поставки газа из Азербайджана, добавил президент Румен Радев.
Газопровод Греция-Болгария введен в коммерческую эксплуатацию сегодня, в церемонии пуска линии в столице Болгарии Софии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
IGB соединен с Трансадриатическим газопроводом в Греции, что позволит доставлять по нему в Болгарию азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз".