​Президент Албании: Я верю в своевременную реализацию TAP

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Трансадриатический газопровод (TAP), призванный транспортировать азербайджанский газ от греко-турецкой границы в Италию через территорию Албании, - это прекрасная возможность для Тираны позиционировать себя в качестве энергетического узла Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на IntelliNews, об этом заявил президент Албании Буяр Нишани.

Он отметил, что проект также позволит стабилизировать энергообеспечение Албании, которое на сегодняшний день зависит от угля и гидроэнергии.

"Я посетил строительную площадку, куда на данный момент поставляются трубы, и был впечатлен высоким качеством инженерных работ. Я оптимистично настроен относительно сроков реализации TAP", - сказал президент Албании.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 545 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м). Сейчас ведутся подготовительные работы по строительству TAP. На май этого года запланирована церемония закладки фундамента TAP в Салониках (Греция).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.