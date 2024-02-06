Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy

Болгария заинтересована в сотрудничестве по проекту подводного электрического кабеля Black Sea Energy, который предусматривает передачу "зеленой энергии" с Каспийского моря в Европу.

Болгария заинтересована в сотрудничестве по проекту подводного электрического кабеля Black Sea Energy, который предусматривает передачу "зеленой энергии" с Каспийского моря в Европу.

Об этом Report заявил посол Болгарии в Грузии Весселин Валканов.

"Мы заявили о своей заинтересованности участвовать в проекте и удовлетворены положительным ответом, который мы получили от четырех сторон [Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия]. Болгария может существенно повысить ценность проекта благодаря своей электросети, высокой пропускной способности соединений с соседними странами, хорошо развитому рынку электроэнергии, возможности инвестировать в возобновляемые проекты и растущему спросу на зеленую энергию", - сказал он.

Посол отметил, что важным фактором, способствующим этим начинаниям, являются дружественные отношения, которые сложились у Болгарии со всеми странами Южного Кавказа, прежде всего с Азербайджаном.

"Болгария заинтересована в дальнейшем развитии инфраструктурных связей между Европой и Азией, между восточным и западным берегами Черного моря. Особенно посредством проектов, представляющих общий интерес: в области энергетики, транспорта и коммуникаций", - добавил Валканов.

По словам дипломата, подводный кабель - это лишь одна из многих возможностей повлиять на усилия по достижению климатических целей и сделать развитие по-настоящему устойчивым.

"Все должны быть более вовлечены в подобные проекты и настроены на сотрудничество. Потенциал есть, и я уверен, что активный и позитивный подход в не столь отдаленной перспективе окупится с точки зрения улучшения состояния окружающей среды, повышения энергетической безопасности и улучшения жизни наших граждан", - подчеркнул он.