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Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy

Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy Болгария заинтересована в сотрудничестве по проекту подводного электрического кабеля Black Sea Energy, который предусматривает передачу "зеленой энергии" с Каспийского моря в Европу.
Энергетика
6 февраля 2024 г. 12:13
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy

Болгария заинтересована в сотрудничестве по проекту подводного электрического кабеля Black Sea Energy, который предусматривает передачу "зеленой энергии" с Каспийского моря в Европу.

Об этом Report заявил посол Болгарии в Грузии Весселин Валканов.

"Мы заявили о своей заинтересованности участвовать в проекте и удовлетворены положительным ответом, который мы получили от четырех сторон [Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия]. Болгария может существенно повысить ценность проекта благодаря своей электросети, высокой пропускной способности соединений с соседними странами, хорошо развитому рынку электроэнергии, возможности инвестировать в возобновляемые проекты и растущему спросу на зеленую энергию", - сказал он.

Посол отметил, что важным фактором, способствующим этим начинаниям, являются дружественные отношения, которые сложились у Болгарии со всеми странами Южного Кавказа, прежде всего с Азербайджаном.

"Болгария заинтересована в дальнейшем развитии инфраструктурных связей между Европой и Азией, между восточным и западным берегами Черного моря. Особенно посредством проектов, представляющих общий интерес: в области энергетики, транспорта и коммуникаций", - добавил Валканов.

По словам дипломата, подводный кабель - это лишь одна из многих возможностей повлиять на усилия по достижению климатических целей и сделать развитие по-настоящему устойчивым.

"Все должны быть более вовлечены в подобные проекты и настроены на сотрудничество. Потенциал есть, и я уверен, что активный и позитивный подход в не столь отдаленной перспективе окупится с точки зрения улучшения состояния окружающей среды, повышения энергетической безопасности и улучшения жизни наших граждан", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Bolqarıstan “Black Sea Energy” layihəsinin dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər”
Версия на английском языке Envoy: Bulgaria may significantly increase Black Sea Energy project value

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