Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, участвующий на совещании экономического диалога высокого уровня с международными инвесторами в Анкаре, после мероприятия встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече министр поинтересовался ходом проектов, реализуемых SOCAR в братской стране, и выполнением проектов, реализуемых в Азербайджане с участием турецких компаний. В ходе встречи было отмечено, что инвестиционные проекты SOCAR реализуются согласно графику, и что последние события в общественно-политической жизни Турции не препятствовали работе SOCAR, все проекты реализуются в запланированном порядке.

Выразив удовлетворенность проектами SOCAR, реализуемыми в Турции, в особенности, течением строительных работ в рамках проектов TANAP и STAR, министр отметил, что эти проекты представляют важное значение для обеих государств. Были также затронуты вопросы в связи с некоторыми мероприятиями, проводимыми государственными органами в ряде компаний в Турции, в том числе в Petkim после событий 15 июля. Было подчеркнуто, что эти мероприятия не имеют отношения к деятельности SOCAR, они проводятся правительством в рамках общего расследования после последних событий в Турции.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак отметил, что SOCAR является одним из крупных инвесторов в Турции, деятельность компании полностью поддерживается правительством Турции. В ходе встречи также были обсуждены аспекты новых инвестиционных перспектив для расширения деятельности SOCAR в Турции.