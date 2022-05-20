Парвиз Шахбазов: Азербайджан хочет стать нетто-экспортером возобновляемых источников энергии

Богатый нефтью Азербайджан хочет стать нетто-экспортером возобновляемых источников энергии.

Богатый нефтью Азербайджан хочет стать нетто-экспортером возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, об этом заявил агентству Emirates News Agency (WAM) министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, добавив, что партнерство с ОАЭ будут играть решающую роль в этом амбициозном плане.

"Азербайджан традиционно был производителем и экспортером нефти и газа, а также чистым экспортером электроэнергии. Сейчас мы динамично развиваем возобновляемые источники энергии. Вместе с нашими партнерами, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами, мы будем экспортировать в будущем "зеленую энергию", - сказал министр.

По его словам, сейчас Азербайджан встал на амбициозный путь производства возобновляемых источников энергии.

"Только недавно мы заложили фундамент для новой солнечной электростанции. Это первый проект по возобновляемым источникам энергии промышленного масштаба со 100-процентными инвестициями из ОАЭ», — сказал министр в кулуарах Всемирного конгресса коммунальных предприятий в Абу-Даби.

Это проект строительства фотоэлектрической электростанции ​​Garadagh Solar мощностью 230 мегаватт в Азербайджане, которую строит базирующаяся в Абу-Даби компания Masdar, одна из ведущих мировых компаний по возобновляемым источникам энергии. Masdar объявил об официальном начале строительства в марте 2022 года. Это первый в Азербайджане независимый проект солнечной энергетики, основанный на иностранных инвестициях.

Masdar подписал соглашения о разработке проекта фотоэлектрической электростанции ​​Garadagh Solar в апреле 2021 года, при этом ожидается, что завод начнет коммерческую эксплуатацию в 2023 году.

Проект поможет ежегодно производить полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии, что достаточно для удовлетворения потребностей более 110 000 домов. Это также сократит выбросы более чем на 200 000 тонн в год и создаст рабочие места.

По словам министра, с Masdar также подписаны соглашения, связанные с развитием дополнительных проектов чистой энергии в Азербайджане.