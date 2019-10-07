Казахстанский эксперт: Опыт Азербайджана помог бы наладить нефтепереработку в Казахстане

У Казахстана и Азербайджана есть большой потенциал в области переработки нефти.

Об этом Report заявил независимый эксперт Казахстана Сергей Смирнов.

По его словам, несмотря на то, что в Казахстане были модернизированы три нефтеперерабатывающих завода, увеличения объемов казахстанской нефти не произошло.

"Несмотря на модернизацию заводов, не вся нефть Казахстана перерабатывается. На Павлодарском нефтехимическом заводе перерабатывается полностью российская нефть, в Шымкенте на половину мощности загружается та же российская нефть и практически полностью с казахстанской нефтью работает только завод в Атырау. Остальная нефть идёт на экспорт. Поэтому следовало бы наладить переработку отечественной нефти", - сказал Смирнов.

По его мнению, азербайджанский опыт работы в этой области может способствовать изменению ситуации с переработкой нефти в Казахстане, а также с производством нефтехимической продукции из газа.

Эксперт Сергей Смирнов "Казахстану следовало бы перенять опыт Азербайджана в плане морской добычи, потому что у Азербайджана гораздо больше опыта добычи на море".

"У двух стан большой потенциал сотрудничества в области нефтепереработки. Танкерами нефть возить на переработку в Азербайджан, думаю, нерентабельно. Но, я считаю, что азербайджанские нефтяники более профессиональные, чем казахстанские, так как исторические корни азербайджанской нефти уходят в глубокую древность. И, опыт Азербайджана помог бы наладить переработку нефти в Казахстане и производство нефтехимической продукции из газа, так как газовые проекты в стране на сегодняшний день приостановились", - отметил эксперт.

Кроме того, Сергей Смирнов считает, что доминирование западных компаний на морских месторождениях нефти в Казахстане происходит вследствие нехватки опыта в области добычи нефти в море. Азербайджанские специалисты, поделившись своим опытом работы, помогли бы изменить казахстанский подход в этом вопросе.

"Казахстану следовало бы перенять опыт Азербайджана в плане морской добычи, потому что у Азербайджана гораздо больше опыта добычи на море, чем у Казахстана. Западные компании доминируют в Казахстане, потому что у них есть опыт на разработке морских месторождений. В этом отношении возможно было бы наладить взаимоотношения с азербайджанскими нефтяниками в плане разработки морских месторождений", - подчеркнул Смирнов.

По мнению эксперта, Казахстан поддержит инициативу Азербайджана в инвестициях в инфраструктурные проекты Казахстана.

"Если азербайджанцы придут в Казахстан со своими инвестициями, то, конечно, казахи будут рады строить совместные заводы, газопроводы и т.д.", - сказал С. Смирнов.