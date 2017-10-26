Новак: Россия готова нарастить добычу нефти, если соглашение между членами ОПЕК не будет продлено

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Россия готова нарастить добычу нефти на 3,5-4 миллиона тонн, если соглашение между членами ОПЕК не будет продлено".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство ТАСС, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В 2018 году будет небольшой прирост относительно 2017 года, но это будет во многом зависеть от того, какие решения будут приняты относительно продления или непродления соглашения ОПЕК и вне ОПЕК. Общий объем добычи с учетом роста может составить 551 миллион тонн нефти", - сказал Новак.

Ожидается, что совокупная добыча нефти и газового конденсата снизится на 0,1 процента и составит 547 миллионов тонн.