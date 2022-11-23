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Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников

Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников При проектировании зданий и других объектов в Карабахе в зависимости от потенциала территории будет предусмотрена установка мощностей по выработке возобновляемой энергии.
Энергетика
23 ноября 2022 г. 14:27
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников

При проектировании зданий и других объектов в Карабахе в зависимости от имеющегося потенциала будет предусмотрена установка мощностей по выработке возобновляемых видов энергии.

Об этом Report сообщил заместитель заведующего проектным и юридическим отделом Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Минэнергетики Джабраил Алиев.

По словам Дж.Алиева, “I Государственная программа по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики”, принятая в соответствии с распоряжением главы государства от 16 ноября 2022 года, позволит сформировать модель развития, основанную на принципах мира и прогресса.

"Около 30 лет 20% международно-признанных территорий Азербайджана находились под оккупацией Армении. В период оккупации на этих территориях были полностью разрушены города и другие населенные пункты, в том числе объекты инфраструктуры, уничтожено наше национально-культурное наследие, разграблены природные ресурсы, экономике был нанесен значительный ущерб.

Однако в результате начавшейся 27 сентября 2020 года и продолжавшейся 44 дня Отечественной войны наши земли были освобождены от армянской оккупации, территориальная целостность страны была восстановлена, тем самым началось устойчивое развитие этих территорий.

В целом реализация государственной программы будет осуществляться в рамках целей устойчивого расселения населения и реинтеграции освобожденных от оккупации территорий в экономическую деятельность. Естественно, что устойчивое развитие включает в себя, наряду со другими отраслями экономики, строительство и восстановление энергетической инфраструктуры”, - сказал Дж.Алиев.

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Версия на английском языке Buildings in Karabakh to be supplied with energy from renewables
Версия на азербайджанском языке Qarabağda inşaat zamanı bərpa olunan enerji qurğularının quraşdırılması nəzərə alınacaq

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