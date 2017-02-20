На западе Ирана обнаружили крупное месторождение сланцевой нефти

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ На западе Ирана обнаружились крупные запасы сланцевой нефти в размере 2 миллиардов баррелей, пригодные для промышленной добычи.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

"Основываясь на результатах исследований, предполагается, что оцененные запасы сланцевой нефти в провинции Лорестан насчитывают до 2 миллиардов баррелей нефти", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по разведке NIOC Бахмана Сулеймани, уточнившего, что это залежи светлой нефти.

Сулеймани также заявил, что в провинции ведется и разведка сланцевого газа.