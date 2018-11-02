Министр энергетики Болгарии: Азербайджанский газ значительно повысит нашу энергетическую безопасность - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой.

- Как вы оцениваете энергетическое сотрудничество Азербайджана и Болгарии?

- Исторически сложилось так, что у наших народов всегда были традиционно дружеские отношения. Наши высокие политические контакты находятся на более чем превосходном уровне. Наше стратегическое партнерство в области энергетики развивалось на протяжении многих лет. В частности, мы работаем над поставкой природного газа Азербайджана в Болгарию и через нас в соседние страны региона. Для нас очень важна поставка обговоренного 1 миллиарда кубометров природного газа в год из азербайджанского газового месторождения "Шах-Дениз-2" в Болгарию. Мы также обсуждаем возможность будущих совместных поставок азербайджанского природного газа из Южного газового коридора через нашу страну в другие страны региона через интерконнектор Греция - Болгария (IGB), существующую газотранспортную систему «Булгартрансгаз» (Bulgartransgaz) и стратегический проект газового хаба "Балкан", где ожидается, что Азербайджан станет одним из поставщиков природного газа.

Болгария всегда поддерживала развитие Южного газового коридора, неотъемлемой частью которого наша страна является благодаря проектам интерконнекторов Греция-Болгария (IGB) и Турция-Болгария (ITB). В этой связи, министерство энергетики Болгарии оказывает институциональную поддержку заявке SOCAR на грантовую программу для осуществления определенных мероприятий в рамках трубопровода TANAP в рамках энергетической программы CEF (Connecting Europe Facility), которая поддерживает энергетические проекты Европейской комиссии.

- Болгария станет одним из импортеров природного газа Азербайджана. Как азербайджанский природный газ изменит рынок Болгарии?

- Государственная газовая компания Bulgargaz EAD заключила контракт на поставку 1 млрд. кубометров газа в год с консорциумом «Шах-Дениз». Фактически, после 2020 года азербайджанский природный газ из "Шах-Дениз-2" будет отвечать примерно за 25-30% потребления газа в Болгарии. Это значительно повысит нашу энергетическую безопасность и будет способствовать конкуренции на рынке болгарского газа.

- Какие меры предпринимаются для ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция - Болгария (IGB), который, как планируется, будет транспортировать природный газ из Азербайджана? Когда начнется строительство?

- Интерконнектор Греция - Болгария (IGB) является ключевым проектом обеспечения поставок природного газа из Азербайджана в Болгарию и других соседних регионов. В настоящее время проектная компания ICGB активно работает над завершением тендерных процессов по доставке труб и строительства IGB, и мы ожидаем, что этот процесс будет успешно завершен к концу года. Вопросы о структуре и источниках финансирования проекта полностью разрешены. Мы планируем начать строительство IGB в конце этого или в начале следующего года и завершить в 2020 году одновременно с запуском TAP.

- На какой стадии переговоры об участии SOCAR в программе газификации Болгарии? Планируется ли какая-либо государственная поддержка проекта?

- Учитывая стратегическое энергетическое партнерство между нашими странами и соглашения, достигнутые премьер-министром Борисовым и президентом Алиевым на встрече в Баку 15 января 2018 года, мы ожидаем, что SOCAR завершит соответствующее исследование газорапределительного рынка Болгарии в ближайшее время. Впоследствии мы надеемся, что SOCAR начнет инвестировать в сектор газораспределения Болгарии, тем самым содействуя газификации и конкуренции на болгарском рынке газа. Таким образом, государственная нефтяная компания Азербайджана будет работать на стабильном рынке газа в государстве-члене ЕС и будет иметь доступ к болгарским конечным потребителям.

- На какой стадии находится проект по расширению подземного газохранилища "Чирен" (UGS)?

- Проект расширения подземного газохранилища "Чирен" чрезвычайно важен для энергетической безопасности Болгарии и он находится во взаимодействии с проектом газового хаба "Балкан".

Сейчас проводятся соответствующие технические исследования и только после этого начнется фактическое расширение газохранилища с новых буровых работ и строительства наземной инфраструктуры. Предполагается, что общий объем UGS достигнет 1 млрд. куб. м. с ежедневным объемом отбора газа до 10 миллионов кубических метров.

- Какие вопросы будут обсуждены на предстоящей встрече азербайджано-болгарской межправительственной комиссии? Какие документы планируется подписать?

- Пятое заседание азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в Болгарии, в городе София, 6 и 7 ноября. Проведение этого пятого заседания комиссии также является явным признаком нашего двустороннего стратегического партнерства. Сопредседателями Межправительственной комиссии станут министр энергетики с болгарской стороны и министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов. Я очень надеюсь на плодотворное совещание, которое поможет нам усилить двусторонние экономические контакты не только в энергетической сфере, но и в других секторах, таких как сельское хозяйство, транспорт, фармацевтика, пищевая промышленность и других.

Более того, в рамках предстоящего заседания межправительственной комиссии, в Софии 7 ноября состоится бизнес-форум и коммерческая миссия азербайджанских компаний, которые, как мы надеемся, придадут серьезный импульс развитию двусторонних экономических отношений.

В ходе встречи мы планируем подписать соглашение между Болгарской сельскохозяйственной академией и консультативным центром аграрной науки и информации министерства сельского хозяйства Азербайджана, а также Меморандумом о взаимопонимании между болгарской национальной компанией промышленных зон и Азербайджанским химическим промышленным парком Сумгаит.