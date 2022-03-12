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Министр: Азербайджан работает над увеличением производственных мощностей возобновляемой энергии

Министр: Азербайджан работает над увеличением производственных мощностей возобновляемой энергии Азербайджан - энергетическая страна, традиционно добывающая нефть и газ, сейчас ведется работа над увеличением производственных мощностей возобновляемой энергии.
Энергетика
12 марта 2022 г. 16:57
Министр: Азербайджан работает над увеличением производственных мощностей возобновляемой энергии

Азербайджан - энергетическая страна, традиционно добывающая нефть и газ, сейчас ведется работа над увеличением производственных мощностей возобновляемой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на панельной дискуссии по энергетической безопасности в рамках Дипломатического форума в Анталье.

По словам министра, Азербайджан вносит свой вклад в производство электроэнергии как в регионе, так и на международной арене: "Поэтому Азербайджан всегда активен в мировых энергетических организациях. Сегодня на форуме в Анталье были подробно обсуждены существующие энергетические проблемы. Была отмечена актуальность реализуемых Азербайджаном региональных и международных энергетических проектов, в частности, Южного газового коридора".

По словам Шахбазова, развитие проекта ЮГК, увеличение его мощности и потенциала будет одним из важнейших направлений на ближайший период: "Два дня назад во время визита в Анкару президент Ильхам Алиев встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Была достигнута договоренность о дальнейшем активном развитии энергетического сотрудничества между двумя странами. Поэтому мы продолжим работать в этом направлении".

Отметим, что Азербайджан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30% в общем объеме энергопроизводства к 2030 году. Сегодня, с учетом гидроэлектростанций Азербайджана, этот показатель составляет около 17%. Доля солнечной и ветровой электроэнергии в этом показателе составляет до 2%.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan working to increase renewable energy production capacity
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan bərpa olunan enerji istehsalı güclərinin artırılması üzərində işləyir"

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