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МЭА оценило мировое падение предложения нефти в 2020 году

МЭА оценило мировое падение предложения нефти в 2020 году Мировой спрос на нефть во втором квартале в среднем упал на 16,4 млн б/с
Энергетика
10 июля 2020 г. 15:02
МЭА оценило мировое падение предложения нефти в 2020 году

При полном выполнении сделки ОПЕК+ предложение нефти в мире может сократиться на 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) в 2020 году.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Однако в 2021 году его объем может вырасти на 1,7 млн б/с.

По данным МЭА, сделка ОПЕК+ в июне была исполнена на 108% (в мае — на 88%). При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 112%, страны не-ОПЕК — на 99%. «Этот показатель повысился благодаря дополнительному добровольному сокращению со стороны Саудовской Аравии и существенному сокращению добычи со стороны Ирака»,— говорится в докладе.

Мировой спрос на нефть во втором квартале в среднем упал на 16,4 млн б/с. Это связано с тем, что во многих странах сохраняются ограничения из-за коронавируса. МЭА отмечает, что сокращение спроса на фоне пандемии оказалось «беспрецедентным».

Напомним, что страны ОПЕК+ в апреле согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи. Они договорились сократить производство на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с). Сделка вступила в силу в мае. В июне договоренности решено было продлить на июль.

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