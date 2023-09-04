МАГАТЭ: Иран продолжает обходить предусмотренные ядерной сделкой ограничения

Иран по-прежнему обходит ограничения, введенные в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики.

Иран по-прежнему обходит ограничения, введенные в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Иран по-прежнему нарушает режим ограничительных мер, введенных в отношении его ядерной деятельности сделкой 2015 года", - говорится в докладе.

Вместе с тем, по оценке МАГАТЭ, "запасы обогащенного урана в Иране сократились на 949 кг с момента публикации последнего квартального отчета, до 3 795,5 кг".