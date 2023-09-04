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МАГАТЭ: Иран продолжает обходить предусмотренные ядерной сделкой ограничения

МАГАТЭ: Иран продолжает обходить предусмотренные ядерной сделкой ограничения Иран по-прежнему обходит ограничения, введенные в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики.
Энергетика
4 сентября 2023 г. 14:31
МАГАТЭ: Иран продолжает обходить предусмотренные ядерной сделкой ограничения

Иран по-прежнему обходит ограничения, введенные в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Иран по-прежнему нарушает режим ограничительных мер, введенных в отношении его ядерной деятельности сделкой 2015 года", - говорится в докладе.

Вместе с тем, по оценке МАГАТЭ, "запасы обогащенного урана в Иране сократились на 949 кг с момента публикации последнего квартального отчета, до 3 795,5 кг".

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Версия на английском языке IAEA: Iran continues to circumvent nuclear deal restrictions

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