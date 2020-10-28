Казахстан реализует через онлайн-аукцион 10 нефтегазовых участков недр

Общий стартовый размер подписного бонуса превышает 900 тысяч долларов США

С 1 сентября текущего года лица, заинтересованные в получении права недропользования, могут подать на проведение аукциона в режиме онлайн.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова на брифинге в среду.



«В 2020 году в Казахстане посредством электронного аукциона планируется реализовать 10 нефтегазовых участков недр общим стартовым размером подписного бонуса 400 млн тенге (около 927,8 тысячи долларов США). В настоящее время поступило более 30 заявлений на участие в аукционе», – сказала Жанат Жахметова.

По ее информации, суммарная площадь участков, предлагаемых государством для разработки и добычи углеводородов, около 29 тысяч квадратных километров.

«Проведение электронных торгов запланировано на 23 декабря 2020 года (заявки на участие принимаются до 29 ноября). Данные участки станут первыми, право на разработку которых будет реализовано электронным способом», – добавила Жахметова.

До настоящего времени аукционы проходили «в очном» режиме и участникам необходимо было посещать аукционные залы, даже если на разработку претендовала иностранная компания. «Теперь в условиях карантина и отмены большинства международных авиарейсов торги будут проводиться электронным способом. Это избавляет и государственные органы, и бизнес от существенных операционных издержек», – отметила вице-министр энергетики.

