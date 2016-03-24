Фонд Рокфеллеров перестает инвестировать в углеводороды ради экологии

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Семейный фонд Рокфеллеров намерен как можно быстрее вывести свои инвестиции из компаний, занимающихся добычей нефти и угля, в частности, ExxonMobil, говорится в заявлении фонда, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Джон Рокфеллер, являвшийся самым богатым в истории США человеком, сделал свое состояние именно в компании Standard Oil – предшественнице ExxonMobil.

Как отмечает фонд, причиной такого решения стал тот факт, что компания ввела общественность в заблуждение относительно рисков изменения климата, называя поведение ExxonMobil, являющейся крупнейшей мировой нефтяной компанией, "морально предосудительным".

"В то время как мировое сообщество работает над сокращением использования ископаемого топлива, мало смысла с точки зрения финансов или этики продолжать инвестировать в эти компании. Нет разумных обоснований для работы компаний, продолжающих изучать новые источники углеводородов", — заявляет фонд. Также в сообщении говорится, что компания ExxonMobil начала вводить общество в заблуждение относительно последствий климатических изменений еще с 1980-х годов.

Кроме выхода из ExxonMobil, совет директоров фонда поручил немедленно вывести свои инвестиции из компаний по добыче угля и битумной нефти, таким образом, чтобы эти инвестиции составляли в его портфеле менее 1%.