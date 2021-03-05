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Fitch подтвердило кредитный рейтинг "Южного газового коридора"

Fitch подтвердило кредитный рейтинг "Южного газового коридора" Подтвердился кредитный рейтинг ЮГК
Энергетика
5 марта 2021 г. 11:00
Fitch подтвердило кредитный рейтинг Южного газового коридора
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЗАО "Южный газовый коридор" (SCC) в иностранной валюте на уровне "BB+".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно отчету, этот рейтинг отражает оценку ЮГК по еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов США, которые будут в обращении до 2026 года.

Рейтинг отражает безусловную и безотзывную гарантию о полном и своевременном погашении, предоставленную государством держателям облигаций. В результате Fitch считает рейтинг облигаций приравненным к долгосрочному РДЭ Азербайджана в иностранной валюте.

ЮГК - это компания специального назначения, созданная указом президента в 2014 году для консолидации, управления и финансирования государственных интересов в реализации проектов газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширения Южно-Кавказского газопровода, Трансанатолийского газопровода ( TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).

Облигации публично гарантированы Азербайджаном, и держатели облигаций могут напрямую требовать выполнения требований от государства, не предъявляя иск самому ЮГК. Гарантия регулируется британским законодательством и имеет равный приоритет с другими необеспеченными иностранными суверенными долгами.

Традиционно резервы для гарантийного покрытия предусматривались в годовых государственных бюджетах на 2016–2020 годы, и мы ожидаем, что эта практика будет продолжаться и в этом году. Поскольку все проекты уже введены в эксплуатацию, потребность ЮГК в денежных средствах в 2021 году, по прогнозам руководства, будет полностью удовлетворена за счет доходов от проектов "Шахдениз", "Южно-Кавказский трубопровод", TANAP и TAP.

Финансирование ЮГК было обеспечено за счет долга в 6,5 млрд долларов США вливаний в капитал в размере 2,4 млрд долларов США со стороны государства. ЮГК не получил никаких новых займов в 2020 году. С начала этого года 38,5% долговой нагрузки составили облигации, выпущенные в пользу ГНФАР, 30,9% - кредиты, обеспеченные международными финансовыми организациями, 30,6%-евробонды.

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Версия на английском языке Fitch affirms credit rating of Southern Gas Corridor
Версия на азербайджанском языке "Fitch": SGC-nin nağd pula olan ehtiyacları əldə olunan gəlir hesabına təmin ediləcək

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