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EIA изменило прогноз по мировой добыче нефти на 2021 и 2022 годы

EIA изменило прогноз по мировой добыче нефти на 2021 и 2022 годы В Минэнерго ожидают роста добычи нефти ОПЕК во втором квартале на 700 тыс. баррелей
Энергетика
12 апреля 2021 г. 20:29
EIA изменило прогноз по мировой добыче нефти на 2021 и 2022 годы

Минэнерго США ожидает роста суточной добычи нефти в США в четвертом квартале 2021 года на 500 тыс. баррелей, до 11,4 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В отчете ожидаемые объемы добычи в 2022 году снижены на 100 тыс. баррелей, до 11,9 млн баррелей в сутки.

Кроме того, в министерстве ожидают роста добычи нефти ОПЕК во втором квартале на 700 тыс. баррелей, до 25,8 млн баррелей в сутки, связывая прогноз с недавним решением ОПЕК+ о плавном увеличении добычи в мае - июле. Во второй половине 2021 года ведомство ожидает увеличение добычи ОПЕК еще на 2,1 млн баррелей, до 27,9 млн баррелей в сутки.

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Версия на азербайджанском языке EIA 2021 və 2022-ci illər üçün qlobal neft hasilatı proqnozunu dəyişdirib

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