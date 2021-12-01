Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизились на 1,5%

Стоимость ближайших - январских - фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов уменьшилась на 1,5% и составила 1 074,9 доллара США за 1 тысячу кубометров.

Стоимость ближайших - январских - фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов уменьшилась на 1,5% и составила 1 074,9 доллара США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торговой сессии стоимость январских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures составляла 1 121,7 доллара США. В ходе торгов стоимость газа в целом росла, максимальная цена газа достигала 1 169 долларов. Перед закрытием торгов стоимость перешла к снижению, минимальная цена достигла 1 059,2 доллара, к закрытию составила 1 074,9 доллара, что на 1,5% меньше расчетной цены понедельника – 1 091,8 доллара США.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Ещё в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более, чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум - 1 937 долларов США за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября - впервые за полтора месяца - стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1 120 долларов.