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Бурение скважины на "Абшероне" запланировано на первый квартал 2021 года

Бурение скважины на "Абшероне" запланировано на первый квартал 2021 года Бурение планируется производить с помощью плавучей буровой установки "Сатти", принадлежащую компании "КазМунайГаз"
Энергетика
16 ноября 2020 г. 15:58
Бурение скважины на Абшероне запланировано на первый квартал 2021 года
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Продолжается планирование работ по бурению разведочной скважины на выбранных участках мелководной части Абшеронского полуострова.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Отмечается, что к бурению скважины планируется приступить в начале следующего года после завершения подготовительных работ на выбранной для этой цели буровой установке.

Напомним, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение по ведению геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова. Договор охватывает территорию площадью 1 900 кв. км.

В перспективных структурах мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова предположительно имеются запасы нефти. Бурение планируется производить с помощью плавучей буровой установки "Сатти", принадлежащую компании "КазМунайГаз".

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Версия на азербайджанском языке “Dayazsulu Abşeron”da ilk quyu gələn ilin I rübündə qazılacaq

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