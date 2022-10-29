О нас

Bloomberg: Экспортная нефтегазовая прибыль РФ помогла сохранить ее экономику

Bloomberg: Экспортная нефтегазовая прибыль РФ помогла сохранить ее экономику Высокая прибыль России от продаж ключевых экспортных товаров, включая нефть и газ, позволили сохранить экономику страны в условиях действия масштабных международных санкций.
Энергетика
29 октября 2022 г. 15:57
Bloomberg: Экспортная нефтегазовая прибыль РФ помогла сохранить ее экономику

Высокая прибыль России от продаж ключевых экспортных товаров, включая нефть и газ, позволили сохранить экономику страны в условиях действия масштабных международных санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"В этом году Национальный клиринговый центр (НКЦ) продемонстрировал рост своих валютных резервов. Являясь ключевым звеном в торговле газом, он до сих пор избегал санкций США и Европы, которые ударили по центральному банку и основным кредиторам России. Малоизвестное подразделение стало жизненно важным звеном мировой финансовой системы, поскольку туда хлынули потоком десятки миллиардов долларов и евро от продажи нефти и других сырьевых товаров", - говорится в материале.

По словам бывшего председателя правления НКЦ Московской биржи Олега Вьюгина, большая часть экспортных денег в НКЦ находится в юанях, переведенных из долларов, евро и других "недружественных" валют. Конвертация в китайскую валюта произошла после появления первых сообщений о возможном вводе санкций против клирингового центра.

"У НКК нет собственных денег. Это все деньги банков, точнее деньги их клиентов, которые они переводят в НКЦ, потому что он может проводить платежи в долларах, поскольку у него есть корреспондентские счета в банках США. Многие российские кредиторы лишились собственных таких счетов в результате санкций. Но после того, как появились слухи о том, что НКЦ будет подвергнут санкциям, основная часть долларов была конвертирована в юани", - заключил Вьюгин.

В настоящее время объем денежных средств НКЦ остается неопределенным. После блокировки около 300 млрд долларов валютных резервов Центробанка России местные власти перестали раскрывать всю информацию о российских активах, кроме общей суммы, сообщается в статье.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bloomberg: Russia’s export oil & gas profit helped save its economy

Самое важное

Состоялась презентация короткометражного документального фильма Божья коровка
ФотоСостоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка"
29 октября 2022 г. 14:53
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
29 октября 2022 г. 12:03
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi