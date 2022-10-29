Bloomberg: Экспортная нефтегазовая прибыль РФ помогла сохранить ее экономику

Высокая прибыль России от продаж ключевых экспортных товаров, включая нефть и газ, позволили сохранить экономику страны в условиях действия масштабных международных санкций.

Высокая прибыль России от продаж ключевых экспортных товаров, включая нефть и газ, позволили сохранить экономику страны в условиях действия масштабных международных санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"В этом году Национальный клиринговый центр (НКЦ) продемонстрировал рост своих валютных резервов. Являясь ключевым звеном в торговле газом, он до сих пор избегал санкций США и Европы, которые ударили по центральному банку и основным кредиторам России. Малоизвестное подразделение стало жизненно важным звеном мировой финансовой системы, поскольку туда хлынули потоком десятки миллиардов долларов и евро от продажи нефти и других сырьевых товаров", - говорится в материале.

По словам бывшего председателя правления НКЦ Московской биржи Олега Вьюгина, большая часть экспортных денег в НКЦ находится в юанях, переведенных из долларов, евро и других "недружественных" валют. Конвертация в китайскую валюта произошла после появления первых сообщений о возможном вводе санкций против клирингового центра.

"У НКК нет собственных денег. Это все деньги банков, точнее деньги их клиентов, которые они переводят в НКЦ, потому что он может проводить платежи в долларах, поскольку у него есть корреспондентские счета в банках США. Многие российские кредиторы лишились собственных таких счетов в результате санкций. Но после того, как появились слухи о том, что НКЦ будет подвергнут санкциям, основная часть долларов была конвертирована в юани", - заключил Вьюгин.

В настоящее время объем денежных средств НКЦ остается неопределенным. После блокировки около 300 млрд долларов валютных резервов Центробанка России местные власти перестали раскрывать всю информацию о российских активах, кроме общей суммы, сообщается в статье.