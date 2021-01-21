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Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 24%

Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 24% Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе
Энергетика
21 января 2021 г. 11:01
Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 24%

В 2020 году в Азербайджане произведен метанол (метиловый спирт) в объеме 476,6 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство метанола увеличилось на 24,4% по сравнению с предыдущим годом.

На 1 января текущего года запасы готовой продукции составили 4,2 тыс. тонн.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тыс. тонн метанола в год.

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Версия на английском языке Methanol production in Azerbaijan rises over 24% last year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda metanol istehsalı ötən il 24 %-dən çox artıb

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