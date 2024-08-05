Азербайджан примет участие в первой встрече министров энергетики стран ЦА

Азербайджан примет участие в первой встрече министров энергетики государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 6 августа.

Азербайджан примет участие в первой встрече министров энергетики государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 6 августа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Казахстана.

“На совещании планируется выступление министров энергетики Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и заместителя министра энергетики Азербайджана”, - говорится в сообщении.

Встреча состоится под председательством министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

В министерстве энергетики Азербайджана агентству сообщили, что на этой встрече примет участие заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов.