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Азербайджан примет участие в первой встрече министров энергетики стран ЦА

Азербайджан примет участие в первой встрече министров энергетики стран ЦА Азербайджан примет участие в первой встрече министров энергетики государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 6 августа.
Энергетика
5 августа 2024 г. 13:02
Азербайджан примет участие в первой встрече министров энергетики стран ЦА

Азербайджан примет участие в первой встрече министров энергетики государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 6 августа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Казахстана.

“На совещании планируется выступление министров энергетики Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и заместителя министра энергетики Азербайджана”, - говорится в сообщении.

Встреча состоится под председательством министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

В министерстве энергетики Азербайджана агентству сообщили, что на этой встрече примет участие заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов.

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