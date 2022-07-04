Азербайджан и Казахстан обсудили транзит углеводородного топлива

В рамках визита в Казахстан для участия в 18-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился со своим казахстанским

В рамках визита в Казахстан для участия в 18-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился со своим казахстанским коллегой Болатом Акчулаковым.

Об этом Report сообщили в Минэнерго Азербайджана.

На встрече, в которой приняли участие представители министерств экономики и энергетики, а также Государственной нефтяной компании Азербайджана, было обсуждено двустороннее эффективное сотрудничество в сфере энергетики.

Стороны договорились расширить сотрудничество в сфере транзита углеводородного топлива, энергоэффективности, увеличения доли возобновляемых источников в производстве и потреблении энергии, а также провести в кратчайшие сроки очередное заседание рабочих групп в сфере энергетики.

Кроме того, было принято решение о проведении совместных тренингов, семинаров и обмене опытом по указанным направлениям и реализации других мероприятий, представляющих взаимный интерес. Был отмечен вклад Межправительственной комиссии в укрепление отношений между Азербайджаном и Казахстаном.