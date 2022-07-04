О нас

Азербайджан и Казахстан обсудили транзит углеводородного топлива

Азербайджан и Казахстан обсудили транзит углеводородного топлива В рамках визита в Казахстан для участия в 18-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился со своим казахстанским
Энергетика
4 июля 2022 г. 19:19
Азербайджан и Казахстан обсудили транзит углеводородного топлива

В рамках визита в Казахстан для участия в 18-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился со своим казахстанским коллегой Болатом Акчулаковым.

Об этом Report сообщили в Минэнерго Азербайджана.

На встрече, в которой приняли участие представители министерств экономики и энергетики, а также Государственной нефтяной компании Азербайджана, было обсуждено двустороннее эффективное сотрудничество в сфере энергетики.

Стороны договорились расширить сотрудничество в сфере транзита углеводородного топлива, энергоэффективности, увеличения доли возобновляемых источников в производстве и потреблении энергии, а также провести в кратчайшие сроки очередное заседание рабочих групп в сфере энергетики.

Кроме того, было принято решение о проведении совместных тренингов, семинаров и обмене опытом по указанным направлениям и реализации других мероприятий, представляющих взаимный интерес. Был отмечен вклад Межправительственной комиссии в укрепление отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan discuss transit of hydrocarbon fuels 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan karbohidrogen mənşəli yanacaqların tranzitini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
1 июля 2022 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi