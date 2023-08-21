О нас

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов 22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
21 августа 2023 г. 13:00
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов

22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 65-75%, днем - 45-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются периодические дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем - 25-25° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather temperature to reach 37 C in Azerbaijan tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 36, rayonlarda 37 dərəcə isti olacaq

Самое читаемое

Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
14 августа 2023 г. 16:45
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
14 августа 2023 г. 22:16
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
15 августа 2023 г. 10:56
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
15 августа 2023 г. 13:22
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
16 августа 2023 г. 10:18
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
16 августа 2023 г. 16:24
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
17 августа 2023 г. 13:14
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
18 августа 2023 г. 15:30
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
ВидеоТяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
19 августа 2023 г. 08:14
Акиф Исламзаде награжден орденом Шохрат
Акиф Исламзаде награжден орденом "Шохрат"
14 августа 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi