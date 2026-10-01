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    Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер

    Экология
    • 01 октября, 2026
    • 17:29
    Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана 2-3 октября будет преобладать сильный ветер.

    Как сообщает Report, в связи с ожидаемым ветром Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое уровни погодной опасности.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нефтчале и Гобустане будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/сек.

    В Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Исмаиллы, Габале, Гаджигабуле, Сальяне, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Билясуваре, Кяльбаджаре, Лачыне, Джульфе, Мингячевире, Сабирабаде, Ширване, Дашкесане, Гедабее, Нафталане, Гёранбое ожидается западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
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