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Завтра в Азербайджане погода будет дождливой

Завтра в Азербайджане погода будет дождливой 22 июля в Баку и на Апшеронском полуострове осадков в основном не ожидается.
Экология
21 июля 2021 г. 12:47
Завтра в Азербайджане погода будет дождливой

22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова утром прогнозируется кратковременный дождь. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 25-28° тепла, днем-35-39° тепла, в Баку ночью - 26-28° тепла, днем - 37-39° тепла.

Атмосферное давление опустится ниже нормы - с 752 мм до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70% ночью и 40-45% днем.

На пляжах Абшерона будет преобладать южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 27-28° тепла, на южных пляжах (Туркан, Говсан, Сахиль, Шихов) 28-29° тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, то на Абшеронском полуострове ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 38-40°, преобладание слабых ветров, что неблагоприятно для большинства населения.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и проливные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 35-40°, местами 42-44° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 30-35° тепла.

В период с 22 по 24 июля в основном в северных и западных районах ожидаются грозы и проливные дожди. На отдельных территориях дожди примут ливневый характер, есть вероятность выпадения града. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с. Предполагается, что в реках повысится уровень воды, на некоторых горных реках прогнозируются сели.

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