Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки, на отдельных территориях грозы и град. В некоторых местах прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.