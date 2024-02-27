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Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Завтра в Азербайджане осадков не ожидается 28 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
27 февраля 2024 г. 13:13
Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

28 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 2° тепла, днем - 5-8° тепла. Атмосферное давление - 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах возможен туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла, в горах ночью 6-11°, в высокогорьях - 13-17°, днем 0-5° мороза.

Морозная погода может привести к обледенению дорог в горных районах страны.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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