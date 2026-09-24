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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Завтра в Азербайджане будет до 34° тепла

    Экология
    • 24 сентября, 2026
    • 12:42
    Завтра в Азербайджане будет до 34° тепла

    В Баку и на Абшеронском полуострове 25 сентября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Днем в некоторых местах возможен кратковременный небольшой дождь. Северо-западный ветер местами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 20–23°, днем - 23–26° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем - 60–65%.

    В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью - 12-17°, днем - 19-24° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Azərbaycanda 34 dərəcə isti olacaq
    Temperatures to reach 34°C in Azerbaijan on Sept. 25
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