Завтра в Азербайджане будет до 34° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 сентября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Днем в некоторых местах возможен кратковременный небольшой дождь. Северо-западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20–23°, днем - 23–26° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем - 60–65%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью - 12-17°, днем - 19-24° тепла.