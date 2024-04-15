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Завтра температура воздуха в Азербайджане прогреется до 27 градусов

Завтра температура воздуха в Азербайджане прогреется до 27 градусов 16 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
15 апреля 2024 г. 12:50
Завтра температура воздуха в Азербайджане прогреется до 27 градусов

16 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 22-27° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

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