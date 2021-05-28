Завтра температура воздуха повысится до 35 градусов

29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 756 мм до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 29 мая на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Утром туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью 15-20, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.