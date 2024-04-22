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Завтра ожидается дождливая и ветреная погода

Завтра ожидается дождливая и ветреная погода 23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
22 апреля 2024 г. 12:47
Завтра ожидается дождливая и ветреная погода

23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра вечером в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдет небольшой кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью ожидается 14-18°, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-60%.

В районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег.

Западный ветер местами будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 25-30°, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək

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