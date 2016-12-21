Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, изморось. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на полуострове составит ночью от 3°С мороза до 1°С тепла, днем 6-9°С тепла, в Баку ночью около 0-2°С мороза, днем 6-8°С тепла.

Атмосферное давление составит 772 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°С мороза, днем 4-9°С тепла, в горах ночью 5-10°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.