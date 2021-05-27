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Завтра будет 32 градуса тепла

Завтра будет 32 градуса тепла Атмосферное давление снизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем-45-50 процентов
Экология
27 мая 2021 г. 13:26
Завтра будет 32 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 15-19, днем 24-29, в Баку ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем-45-50 процентов.

В районах Азербайджана погода в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем 27-32, в горах ночью 6-11, днем 17-22 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather temperature to be 32C tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah 32 dərəcə isti olacaq

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