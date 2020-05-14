Воздух в Азербайджане прогреется до 28 градусов

15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-15, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью будет 13-15, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 мм до 762 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, град. Ночью и утром будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 4-9, днем 14-19 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 15 мая на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.