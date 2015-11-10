ВМО: Уровень парниковых газов в атмосфере достиг нового рекорда

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Уровень парниковых газов в атмосфере достиг нового рекорда. Если так пойдет и дальше, то на планете сложится среда, неблагоприятная и даже опасная для жизни будущих поколений. Как сообщает Report, об этом заявляет Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

В своем последнем бюллетене ВМО сообщает, что за период с 1990 года по 2014 год радиационное воздействие на планету из-за долгоживущих парниковых газов увеличилось на 36 процентов. Речь идет о последствиях воздействия двуокиси углерода, метана и окиси азота, попадающих в атмосферу в результате промышленной и сельскохозяйственной деятельности.

Авторы исследования ВМО подчеркивают, что дальнейшее увеличение концентрации двуокиси углерода (CO2) ведет к непропорционально высокому увеличению тепловой энергии и потеплению за счет водяного пара. В 2014 году концентрация в атмосфере CO2, основного долгоживущего парникового газа, достигла 397,7 частей на миллион, а в северном полушарии - 400 частей на миллион.

Эксперты отметили, что избыточная энергия CO2 и других парниковых газов подогревает поверхность Земли, что приводит к увеличению водяного пара в атмосфере, что, в свою очередь, генерирует еще больше тепла.