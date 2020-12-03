О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Зангилане прошла очередная акция по посадке деревьев

В Зангилане прошла очередная акция по посадке деревьев Ранее на территории района были посажены восточные платаны
Экология
3 декабря 2020 г. 12:51
В Зангилане прошла очередная акция по посадке деревьев

Очередная акция по посадке деревьев прошла на территории села Агалы освобожденного Зангиланского района Азербайджана.

Как передает Report, замначальника Службы развития лесов Мехман Сафаров отметил, что в ходе акции по посадке деревьев с участием сотрудников министерств экологии и природных ресурсов и сельского хозяйства с соблюдением требований карантинного режима было посажено около 400 тутовых деревьев.

По словам М.Сафарова, это второе мероприятие подобного рода на территории Зангиланского района, ранее на территории района были посажены восточные платаны: "Напомню, что в рамках осенней кампании по посадке деревьев такие мероприятия были проведены и в освобожденных от оккупации Физулинском, Агдамском и Губадлинском районах, были посажены разные виды деревьев в соответствии с местными условиями, рассеяны семена деревьев лесных пород. Во всех регионах республики продолжаются работы по посадке деревьев".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda növbəti ağacəkmə tədbiri keçirilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Завтра в Азербайджане ожидается без осадков
Завтра в Азербайджане ожидается без осадков
2 декабря 2020 г. 13:04
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
1 декабря 2020 г. 13:13
Рауф Гаджиев: В кратчайшие сроки будет подсчитан ущерб, нанесенный Кельбаджарскому району
Рауф Гаджиев: В кратчайшие сроки будет подсчитан ущерб, нанесенный Кельбаджарскому району
1 декабря 2020 г. 12:46
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
30 ноября 2020 г. 13:26
Прогноз погоды на понедельник
Прогноз погоды на понедельник
29 ноября 2020 г. 12:26
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
28 ноября 2020 г. 13:08
Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении
Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении
27 ноября 2020 г. 17:45
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
27 ноября 2020 г. 13:25
В Губадлы посажены восточные платаны, разбит тутовый сад
ФотоВ Губадлы посажены восточные платаны, разбит тутовый сад
27 ноября 2020 г. 12:33
Завтра в Баку ожидаются дожди, в горных районах снег
Завтра в Баку ожидаются дожди, в горных районах снег
26 ноября 2020 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi