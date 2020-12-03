В Зангилане прошла очередная акция по посадке деревьев

Очередная акция по посадке деревьев прошла на территории села Агалы освобожденного Зангиланского района Азербайджана.
Как передает Report, замначальника Службы развития лесов Мехман Сафаров отметил, что в ходе акции по посадке деревьев с участием сотрудников министерств экологии и природных ресурсов и сельского хозяйства с соблюдением требований карантинного режима было посажено около 400 тутовых деревьев.
По словам М.Сафарова, это второе мероприятие подобного рода на территории Зангиланского района, ранее на территории района были посажены восточные платаны: "Напомню, что в рамках осенней кампании по посадке деревьев такие мероприятия были проведены и в освобожденных от оккупации Физулинском, Агдамском и Губадлинском районах, были посажены разные виды деревьев в соответствии с местными условиями, рассеяны семена деревьев лесных пород. Во всех регионах республики продолжаются работы по посадке деревьев".