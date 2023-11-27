О нас

В Минэкологии предупредили граждан в связи с нестабильной погодой в Азербайджане

В Минэкологии предупредили граждан в связи с нестабильной погодой в Азербайджане Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана призывает граждан проявлять повышенную бдительность на фоне сопровождающейся сильным ветром нестабильной погоды в Баку и на Абшеронском полуострове.
Экология
27 ноября 2023 г. 21:34
В Минэкологии предупредили граждан в связи с нестабильной погодой в Азербайджане

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана призывает граждан проявлять повышенную бдительность на фоне сопровождающейся сильным ветром нестабильной погоды в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report, с таким предупреждением выступила глава пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что сильный ветер вызвал ряд последствий.

"К сожалению, три человека при различных обстоятельствах получили травмы. Это делает необходимым вновь напомнить гражданам о правилах безопасности, которые следует соблюдать.

В первую очередь, категорически рекомендуется не оставлять детей без присмотра в ветреную погоду, не следует парковаться под крупными деревьями. Сильный ветер может привести к падению даже здорового дерева", - сказала И.Ибрагимова.

Пресс-секретарь Минэкологии добавила, что во время сильного ветра нельзя стоять около строительных площадок, рекламных щитов, высоких деревьев, электрических столбов и проводов, а также преодолевать большие расстояния пешком.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ETSN mövcud hava şəraiti ilə əlaqədar vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

Самое важное

Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
ФотоПодписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
27 ноября 2023 г. 16:42
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
В Азербайджане планируют повысить минимальный стаж военнослужащих для выхода на пенсию
В Азербайджане планируют повысить минимальный стаж военнослужащих для выхода на пенсию
27 ноября 2023 г. 15:33
Возрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
ФотоВозрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
25 ноября 2023 г. 16:29
Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 23:44
В Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
ФотоВ Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
24 ноября 2023 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
23 ноября 2023 г. 21:28
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
23 ноября 2023 г. 19:47
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi