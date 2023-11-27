В Минэкологии предупредили граждан в связи с нестабильной погодой в Азербайджане

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана призывает граждан проявлять повышенную бдительность на фоне сопровождающейся сильным ветром нестабильной погоды в Баку и на Абшеронском полуострове.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана призывает граждан проявлять повышенную бдительность на фоне сопровождающейся сильным ветром нестабильной погоды в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report , с таким предупреждением выступила глава пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что сильный ветер вызвал ряд последствий.

"К сожалению, три человека при различных обстоятельствах получили травмы. Это делает необходимым вновь напомнить гражданам о правилах безопасности, которые следует соблюдать.

В первую очередь, категорически рекомендуется не оставлять детей без присмотра в ветреную погоду, не следует парковаться под крупными деревьями. Сильный ветер может привести к падению даже здорового дерева", - сказала И.Ибрагимова.

Пресс-секретарь Минэкологии добавила, что во время сильного ветра нельзя стоять около строительных площадок, рекламных щитов, высоких деревьев, электрических столбов и проводов, а также преодолевать большие расстояния пешком.