О нас

В Гяндже устранен ущерб, нанесенный энергохозяйству ветром

В Гяндже устранен ущерб, нанесенный энергохозяйству ветром В Гяндже из-за сильного ветра на территории 4-го микрорайона вышли из строя линии электропередачи (ЛЭП).
Экология
27 ноября 2023 г. 20:39
В Гяндже устранен ущерб, нанесенный энергохозяйству ветром

В Гяндже ликвидирован ущерб, нанесенный ветром энергохозяйству.

По данным западного бюро Report, на территории 4-го микрорайона города был устранен ущерб, нанесенный энергохозяйству, и восстановлена подача электроэнергии.

Отметим, что ветреная погода сохраняется.

19:53

В Гяндже из-за сильного ветра на территории 4-го микрорайона вышли из строя линии электропередачи (ЛЭП).

Как сообщает западное бюро Report, в результате сильного ветра произошло короткое замыкание, что стало причиной отключения электричества.

Для устранения проблемы на территорию привлечены сотрудники соответствующих структур.

Отметим, что в настоящее время на территории Гянджи сохраняется ветреная погода. Сильный ветер повалил несколько деревьев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gəncədə küləyin elektrik təsərrüfatına vurduğu zərər aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Высота волн на Каспии достигла 4 метров
Высота волн на Каспии достигла 4 метров
27 ноября 2023 г. 19:22
В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода в воздухе превысило норму
В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода в воздухе превысило норму
27 ноября 2023 г. 19:10
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
27 ноября 2023 г. 13:27
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
27 ноября 2023 г. 11:35
Умайра Тагиева: В конце осени в Азербайджане зафиксирована высокая температура
Умайра Тагиева: В конце осени в Азербайджане зафиксирована высокая температура
26 ноября 2023 г. 18:31
В Азербайджане температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями
В Азербайджане температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями
26 ноября 2023 г. 14:39
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
26 ноября 2023 г. 13:28
В Баку ожидается дождь, в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, в горных районах - снег
26 ноября 2023 г. 12:41
На Земле наблюдается умеренная магнитная буря
На Земле наблюдается умеренная магнитная буря
26 ноября 2023 г. 10:26
Ученые выяснили, что озоновая дыра над Антарктикой продолжает углубляться
Ученые выяснили, что озоновая дыра над Антарктикой продолжает углубляться
26 ноября 2023 г. 02:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi