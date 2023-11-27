В Гяндже устранен ущерб, нанесенный энергохозяйству ветром

В Гяндже ликвидирован ущерб, нанесенный ветром энергохозяйству.
По данным западного бюро Report, на территории 4-го микрорайона города был устранен ущерб, нанесенный энергохозяйству, и восстановлена подача электроэнергии.
Отметим, что ветреная погода сохраняется.
19:53
В Гяндже из-за сильного ветра на территории 4-го микрорайона вышли из строя линии электропередачи (ЛЭП).
Как сообщает западное бюро Report, в результате сильного ветра произошло короткое замыкание, что стало причиной отключения электричества.
Для устранения проблемы на территорию привлечены сотрудники соответствующих структур.
Отметим, что в настоящее время на территории Гянджи сохраняется ветреная погода. Сильный ветер повалил несколько деревьев.